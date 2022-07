Lewandowski „sehr glücklich“ | Neuer Mbappé?

Lewy-Hype

„Ein Superstar für die Liga“ prangt voller Euphorie auf der Titelseite der ‚Marca‘. Wahrlich ist Robert Lewandowski ein Superstar, der beim FC Bayern seine Spuren hinterlassen hat. Sein neues Abenteuer beim FC Barcelona wird schon heiß erwartet und man erhofft sich viele Torrekorde vom Topstürmer. Sicherlich will der 33-jährige auch in Spanien die Torjägerkanone holen, doch mit Karim Benzema von Real Madrid stellt sich ihm ein anderer Superstar in den Weg. Bald heißt es nicht nur: Barça gegen Real im Kampf um den Titel, sondern auch Lewandowski gegen Benzema. Jedenfalls freut sich der Pole auf seinen neuen Klub, die ‚Sport‘ und die ‚Mundo Deportivo‘ titeln jeweils mit Lewys Aussage: „Ich bin sehr glücklich“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ekitike, der nächste Mbappé?

Zwar ist Hugo Ekitike noch kein Superstar, aber zumindest auf einem guten Weg einer zu werden. Dabei soll er aber nicht in die Fußstapfen von Lewandowski treten. Laut ‚L'Équipe‘ ist „Ekitike wie Mbappé“. Es lassen sich nämlich Parallelen zwischen beiden Stürmern erkennen, denn Mbappé wechselte damals auch per Leihe mit Kaufoption zu Paris St. Germain und brachte ebenfalls viel Talent mit. Obwohl das Ablösevolumen bei Ekitike nicht so groß ist wie einst bei Mbappé und beide nicht unbedingt dem selben Spielertyp entsprechen, hofft man beim französischen Spitzenklub auf eine ähnliche Entwicklung. Vielleicht schafft es PSG dann auch den langersehnten Traum vom Champions League-Gewinn zu erfüllen.

90 Minuten bis Mailand

Charles de Ketelaere befindet sich schon länger im Anflug auf den AC Mailand. Wann der Belgier ein Rossoneri wird, weiß die ‚Gazzetta dello Sport‘: „90 Minuten bis zur Ankunft“. Mit den 90 Minuten ist das belgische Supercup-Finale gemeint, in dem Club Brügge, de Ketelaeres aktueller Klub, und der KAA Gent aufeinander treffen werden. Wie jeder Spieler ist der 21-jährige heiß auf Trophäen. Aus diesem Grund gestattet der amtierende italienische Meister, dem Spieler ein letztes Spiel für seinen Jugendverein. Danach soll sein Erfolgshunger den Mailändern helfen, den Scudetto erneut zu gewinnen.