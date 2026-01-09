Saka sichert sich 100-Millionen-Deal

Bukayo Saka ist eines der absoluten Aushängeschilder der Arsenal-Akademie und seit Jahren Stammspieler unter Trainer Mikel Arteta. Auch wenn der Offensiv-Output des Flügelstürmers in dieser Saison verglichen mit den Vorjahren mit neun Scorerpunkten in 19 Ligaspielen ausbaufähig ist, ist der englische Nationalspieler extrem wichtig für das Angriffsspiel der Londoner.

Bis 2027 ist Sakas aktueller Vertrag gültig, Verhandlungen über eine Ausdehnung des Engagements laufen bereits seit einigen Monaten. Nun der Durchbruch: Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der Offensivspieler dem neuesten Angebot zugestimmt und wird zeitnah einen neuen Fünfjahreskontrakt unterzeichnen.

Die finalen Gespräche laufen derzeit noch. Das Gehalt soll deutlich aufgebessert werden, einige englische Medien berichten gar vom höchsten Salär, das ein Arsenal-Profi je bezogen hat.

Neuer Höchstverdiener?

„Der neueste Vertrag wird seinem Status als einer der führenden Spieler in der Premier League und in Europa gerecht, während er auch für sein Land bei der Weltmeisterschaft 2026 eine Schlüsselrolle einnehmen wird“, so das Fachportal.

Früheren Berichten zufolge soll Saka in die Gehaltsklasse von Kai Havertz (26) aufsteigen, demnach winken dem Eigengewächs bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr. Laut ‚TeamTalk‘ wird er den deutschen Nationalspieler sogar deutlich überflügeln und als erster Spieler ein Gehalt von über 18 Millionen Euro erhalten. Damit würde Saka bis zum Ende der Saison 2030/31 knappe 100 Millionen Euro einstreichen.

Seit 2008 ist Saka ein Gunner und mittlerweile einer der absoluten Fanlieblinge und Identifikationsfiguren. Der 24-Jährige absolvierte für die Gunners bisher 290 Pflichtspiele, in denen er jeweils 77 Tore erzielte und auch vorbereitete.