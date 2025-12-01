Silva-Sohn erhält Profivertrag

Isago Silva wird vom FC Chelsea mit einem neuen Arbeitspapier belohnt. Wie die Blues offiziell mitteilen, erhält der 17-jährige Sohn von Brasilien-Legende Thiago Silva (41) seinen ersten Profivertrag.

In der laufenden Saison gab der Linksverteidiger sein Debüt für Chelseas U18. Perspektivisch wird Silva junior offensichtlich zugetraut, in die großen Fußstapfen seines Vaters zu treten, der aktuell übrigens noch in seiner brasilianischen Heimat für Fluminense aktiv ist.