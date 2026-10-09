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Offiziell 2. Bundesliga

Bochum verkündet Sawas-Deal

von Lukas Weinstock - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Leon Sawas sucht nach einer Anspielstation @Maxppp

Der VfL Bochum traut Leon Sawas den Durchbruch zu. Der Zweitligist verkündet, dass der 19-jährige Linksverteidiger mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Über die Laufzeit machen die Bochumer keine Angaben.

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„Leon hat im Sommer bei den Profis im Training vom ersten Tag an Eindruck hinterlassen und seine Chance in der Vorbereitung genutzt. Er ist taktisch und technisch top ausgebildet, verfügt über ein enormes Tempo und einen großen Willen. Wir trauen ihm den Schritt in die 2. Bundesliga dauerhaft zu“, lobt Markus Brunnschneider, Direktor Transfers, Kaderplanung & Data.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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