Bochum verkündet Sawas-Deal

Der VfL Bochum traut Leon Sawas den Durchbruch zu. Der Zweitligist verkündet, dass der 19-jährige Linksverteidiger mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Über die Laufzeit machen die Bochumer keine Angaben.

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😊🤝 Schöne Sache: #meinVfL hat Leon #Sawas mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-jährige Linksverteidiger wechselte im Sommer aus der Jugend des SC Freiburg an die Castroper Straße. Wir freuen uns auf die Zukunft mit dir, Leon! 💙🤍 https://t.co/gdpSAxQFo3 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) October 9, 2026

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„Leon hat im Sommer bei den Profis im Training vom ersten Tag an Eindruck hinterlassen und seine Chance in der Vorbereitung genutzt. Er ist taktisch und technisch top ausgebildet, verfügt über ein enormes Tempo und einen großen Willen. Wir trauen ihm den Schritt in die 2. Bundesliga dauerhaft zu“, lobt Markus Brunnschneider, Direktor Transfers, Kaderplanung & Data.