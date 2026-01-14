60-Millionen-Mann Ribeiro vor Bundesliga-Wechsel

Die Nachwuchsakademie von Sporting Lissabon kann sich sehen lassen. Die Talentfabrik produzierte Stars wie Cristiano Ronaldo (40) oder Nani (39). Mit Rodrigo Ribeiro steht das nächste Juwel in den Startlöchern. Der Stürmer wird seine nächsten Schritte in der Bundesliga gehen.

Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der FC Augsburg die Dienste des 20-Jährigen gesichert. Die Fuggerstädter leihen Ribeiro bis Saisonende aus, für den Anschluss konnte man eine Kaufoption aushandeln. Der Medizincheck soll laut dem Bezahlsender noch heute erfolgen.

Der Rechtsfuß begeisterte in der Hinserie mit seinen Leistungen für Sportings Reserve in Portugals zweiter Liga. In elf Spielen gelangen ihm sechs Torbeteiligungen. Auch Erfahrung in der Sportings erster Mannschaft sowie in der Premier League bei seiner Leihe zu Nottingham Forest konnte er bereits sammeln.

Das Potenzial, das Ribeiro mitbringt, zeigt sich unter anderem in dessen Ausstiegsklausel. Für satte 60 Millionen Euro hätte ein Interessent den Portugiesen aus seinem Vertrag herauskaufen können. Dass Augsburgs Kaufoption in diesem Bereich angesiedelt ist, ist allerdings ausgeschlossen.