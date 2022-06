Italien - Deutschland: So könnt ihr den Nations League-Auftakt live sehen

Die Nations League 2022/23 startet für Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft gleich mit einem Klassiker. Die DFB-Truppe muss am ersten Spieltag bei Europameister Italien ran. Nach zwei Testspielen in diesem Jahr (2:0-Sieg gegen Israel, 0:0 gegen die Niederlande) ist dies die erste ernstzunehmende Prüfung in diesem Jahr. Das letzte Aufeinandertreffen fand 2016 statt. Dabei trennten sich die Nationen mit einem torlosen Unentschieden.

Italien gegen Deutschland im Livestream

Der Auftakt der Nations League zwischen Italien und Deutschland findet am heutigen Samstag, den 4. Juni statt. Der Anstoß im Renato Dall'Ara in Bologna erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt RTL im Free TV und RTL+ im Livestream. Bei RTL sitzt Kommentator Marco Hagemann am Mikrofon, Lothar Matthäus ist sowohl als Experte als auch als Co-Kommentator im Einsatz. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Italien und Deutschland nicht im TV oder im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.