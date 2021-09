Bayer: Drei Spiele Sperre für Andrich

Der DFB hat Robert Andrich von Bayer Leverkusen wegen rohen Spiels mit einer Sperre von drei Spielen belegt. Wie der Fußballverband darüber hinaus bekanntgibt, wird der 26-jährige Mittelfeldspieler mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro belegt.

Andrich war in der Sonntagspartie gegen den VfB Stuttgart (3:1) nach einem rüden Foul an Tanguy Coulibaly in der 30. Spielminute des Feldes verwiesen worden. Leverkusen hat der Mitteilung zufolge das Urteil bereits akzeptiert.