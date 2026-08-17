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Bundesliga

Schalke 04: Becker kostet bald 15 Millionen

von Lukas Weinstock - Quelle: WAZ
Vitalie Becker im neuen S04-Ausweichtrikot @Maxppp

Zur bevorstehenden Vertragsverlängerung des FC Schalke 04 mit Vitalie Becker (21) sickern neue Details durch. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass im neuen Kontrakt des Linksverteidigers eine gestaffelte Ausstiegsklausel enthalten sein wird. Die Maximalablöse belaufe sich auf 15 Millionen Euro.

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Mit der offiziellen Verkündung des Deals sei zeitnah zu rechnen. Durch die Verlängerung wendet Schalke das Wort-Case-Szenario eines ablösefreien Abgangs im kommenden Sommer ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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