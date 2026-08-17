Zur bevorstehenden Vertragsverlängerung des FC Schalke 04 mit Vitalie Becker (21) sickern neue Details durch. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass im neuen Kontrakt des Linksverteidigers eine gestaffelte Ausstiegsklausel enthalten sein wird. Die Maximalablöse belaufe sich auf 15 Millionen Euro.

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Mit der offiziellen Verkündung des Deals sei zeitnah zu rechnen. Durch die Verlängerung wendet Schalke das Wort-Case-Szenario eines ablösefreien Abgangs im kommenden Sommer ab.