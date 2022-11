„Für die besonderen Momente“: City-Shootingstar Lewis soll verlängern

Es läuft die 52. Spielminute im Champions League-Gruppenspiel von Manchester City gegen den FC Sevilla (3:1). Julián Alvárez schickt den 17-jährigen Rico Lewis auf eine Reise, die er so schnell nicht vergessen wird. Ein Steilpass, ein Schuss und ein Tor reichen, um den City-Youngster auf die ganz große Bühne des europäischen Fußballs zu heben. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 macht ihn zum zweitjüngsten englischen Torschützen in der Königsklasse – hinter einem gewissen Jude Bellingham.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Pep Guardiola fand nach der Partie lobende Worte für seinen Schützling: „Er ist ein fantastischer Spieler, sehr intelligent und versteht viele Zusammenhänge.“ Lewis sei jemand „für die besonderen Momente“, so der 51-Jährige. Berichten des Transfermarkt-Insiders Fabrizio Romano zufolge will man den Vertrag mit Lewis nun unbedingt verlängern.

Faktor Spielzeit

Dass die Jugendabteilung von Manchester City zu den besten in ganz Europa gehört, ist jedem klar. Allerdings gelang Talenten aus selbiger nur selten der Durchbruch. Im Starensemble des Premier League-Giganten war schlichtweg kein Platz für junge Eigengewächse. In der Folge verlor man die besten Talente an Klubs, die ihnen Spielzeit garantieren konnten. Lewis, der in der Liga bereits zu drei Kurzeinsätzen kam, soll in Zukunft häufiger in den City-Kader rücken. Guardiola stellt aber gleichzeitig klar: „Ich verteile keine Geschenke, er muss es sich trotzdem verdienen. Aber das tut er bis jetzt.“

Vorbild Foden

Eigengewächse erhalten unter dem spanischen Übungsleiter immer häufiger ihre Chance und kommen dabei nicht nur in zweitrangigen Wettbewerben wie dem EFL Cup zum Einsatz. Phil Foden (22) ist längst Stammspieler geworden und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Mit dem 19-jährigen Cole Palmer ist ein weiteres Talent auf gutem Wege dahin. Guardiola gelingt es immer häufiger, den teils hochveranlagten Spielern seine taktisch anspruchsvolle Spielweise zu vermitteln.

Flexibel einsetzbar

Als Außenverteidiger kann Lewis beide Defensivseiten bespielen und schaltet sich dabei immer wieder in die Offensive ein. Auch im defensiven Mittelfeld wird der quirlige Engländer gelegentlich aufgeboten. Körperliche Robustheit, seine Stärken im Dribbling und ein trockener Torabschluss zeichnen den Rechtsfuß dabei besonders aus. Sein Trainer sagt ihm daher eine große Karriere voraus: „Das war erst der Anfang, da bin ich mir sicher. Ich sehe ihn jeden Tag im Training arbeiten.“

Diese Variabilität macht ihn nicht nur für seinen Verein enorm wertvoll. Spätestens seit gestern Abend dürfte er bei vielen europäischen Spitzenklubs auf dem Radar sein. Einen Abgang will man in Manchester dringend verhindern. Bis 2024 ist Lewis noch an den amtierenden Meister gebunden. In Hinblick auf Außenverteidiger, die man in der Vergangenheit für viel Geld nach Manchester lotste, sagte Guardiola: „Wir denken immer, dass man sie für viel Geld einkaufen muss […], aber wir geben auch mal jemandem aus der Akademie die Chance.“ Ob City das gelingen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.