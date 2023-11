Sancho-Transfer: Die Gespräche laufen

Juventus Turin intensiviert allem Anschein nach seine Bemühungen um Jadon Sancho. Fabrizio Romano zufolge haben sich die Bianconeri in den vergangenen Tagen nach den Konditionen eines Transfers erkundigt. Bislang scheint Juve bei Manchester United aber auf Granit zu beißen.

Das Problem: Die Bianconeri wollen den Ex-Dortmunder ausleihen und erwarten, dass United im Falle eines Leihgeschäfts einen Teil der Gehaltskosten übernimmt. Die Red Devils bevorzugen ihrerseits jedoch einen permanenten Transfer und warten daher auf Kaufangebote.

Ein solches könnte aus Saudi-Arabien eintrudeln. Der ‚Telegraph‘ berichtete am gestrigen Montag, dass Klubs von der Arabischen-Halbinsel Sancho im Winter in den Nahen Osten lotsen wollen. Ein Wechsel des 23-Jährigen in die Saudi Pro League gilt laut ‚The Athletic‘ als wahrscheinlichstes Szenario. Bereits im Sommer wurde Al Ettifaq konkretes Interesse an dem 23-Jährigen nachgesagt.