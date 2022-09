Auch Bachmann sagte United ab

Torhüter Daniel Bachmann (28) vom Zweitligisten FC Watford hat einen Wechsel zu Manchester United abgelehnt. Bei den ‚Manchester Evening News‘ nennt der Österreicher die Gründe: „Ich wäre nicht zu United gegangen, um nur auf der Bank zu sitzen. Ich wäre gekommen, um jeden Tag zu trainieren und hätte versucht, die Trainer zu überzeugen, dass sie mich spielen lassen. Das ist klar.“

Bachmann ist deshalb auch froh über seine aktuelle Situation bei den Hornets: „Trotzdem bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich will einfach nur Fußball spielen, dafür lebe ich.“ In Watford ist der Schlussmann zurzeit unangefochtene Nummer eins. Nicht die einzige Absage, die die Red Devils kassierten, denn auch Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach soll mit derselben Begründung abgelehnt haben.