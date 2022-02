Aubameyangs Konflikt mit Arteta | Vier Transferkandidaten für Juve

Der vertriebene Auba

Nach seinem turbulentem Klubwechsel vom FC Arsenal zum FC Barcelona schaute die englische Presse bei der gestrigen Präsentation von Pierre-Emerick Aubameyang genau hin. Und der Stürmer lieferte der Yellow Press brav frisches Futter. „Ich glaube, dass es nur ein Problem mit ihm gab und dass er die Entscheidung getroffen hat. Ich kann nicht zu viel sagen, er war nicht glücklich mit mir“, so Aubameyang bei seinem ersten Barça-Auftritt. „Rausgedrängt“, titelt deshalb heute der ‚Daily Star‘, „Arteta hat mich vertrieben“, der ‚Daily Mirror‘.

Die Löwen fressen die Königlichen

Während in Spanien die katalanischen Blätter ebenfalls über die Auba-Präsentation berichten, haben die in Madrid ansässigen Zeitungen einen anderen Fokus: Das gestrige Aus von Real in der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao (0:1). „Löwen aus gutem Grund“, schreibt die ‚as‘ mit Bezug auf den Spitznamen Los Leones, den die Spieler von Athletic in Spanien besitzen. Auch die ‚Marca‘ kann sich einen tierischen Vergleich nicht verkneifen. „Letztes Gebrüll“, so die Zeitung.

Juve schaut gen Sommer

Nach dem Transfermarkt ist vor dem Transfermarkt, denkt sich die italienische ‚Tuttosport‘. „Juve hört nicht auf“, schreibt die Sportzeitung und blickt bereits auf mögliche Sommertransfers von Juventus Turin. Vier Spieler befinden sich dem Bericht zufolge im Fokus der Alten Dame: David Ospina (SSC Neapel), Bremer (FC Turin), Andrea Cambiaso (FC Genua) und Nicolò Zaniolo (AS Rom).