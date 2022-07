Lewys Prioritätenliste

Noch immer hat der FC Bayern Robert Lewandowski keine Freigabe erteilt. Sämtliche Angebote des FC Barcelona wurden abgelehnt. Zuletzt stellten die Katalanen bis zu 45 Millionen Euro in Aussicht und gingen damit an ihre Schmerzgrenze – zu wenig für die Bayern. Erst ab mindestens 50 Millionen Euro soll der deutsche Serienmeister gesprächsbereit sein.

Ob Barça die finanziellen Möglichkeiten hat, um noch einmal nachzubessern, ist ungewiss. Mit dem FC Chelsea und Paris St. Germain liegen zwei andere Vereine auf der Lauer. Beide Klubs hoffen auf ihre Chance, den 33-jährigen Stürmer in diesem Sommer unter Vertrag nehmen zu können.

Wunschziel Nummer eins ist und bleibt aber der FC Barcelona. Sollte sich diese Möglichkeit endgültig zerschlagen, würde Lewandowski laut dem ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk am ehesten zum FC Chelsea wechseln. Ein Transfer zu PSG oder ein Verbleib in München wäre also nur die dritte bzw. vierte Wahl.