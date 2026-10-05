Transfer-Volltreffer: Fünf große Gewinner bei Werder

Arthur (23)

Der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Rechtsverteidiger fügte sich schnell ein bei den Grün-Weißen. In den vergangenen drei Bundesliga-Partien stand Arthur jeweils von Beginn an auf dem Rasen. Abzuwarten bleibt, wie sich der Brasilianer (ein Länderspiel) im Duell mit dem kürzlich genesenen und eigentlich gesetzten Mitchell Weiser (32) schlagen wird.

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Youri Regeer (23)

Der flexible Defensivspieler fand sich in Bremen ebenfalls auf Anhieb zurecht. Und das, obwohl er als Ersatz für den verletzten Leistungsträger Jens Stage (29) einspringen musste. Die zweifelsohne schwierige Aufgabe bewältigt der von Ajax Amsterdam gekommene Regeer bislang mit Bravour.

Eren Dinkci (24) und Niclas Füllkrug (33)

Die vielerorts zunächst kritisch beäugten Rückholaktionen des Angreifer-Duos erweisen sich bislang als Glücksgriff. Dinkci und Füllkrug spielen einen wesentlichen Faktor im Zuge der Aufbruchstimmung rund ums Weser-Stadion. Die beiden Offensivspieler kommen zusammen bereits auf vier Treffer in vier Ligapartien. Kaderplaner Clemens Fritz hat nach aktuellem Stand der Dinge also viele starke Transfers abgewickelt.

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Marco Grüll (28)

Der Österreicher (zehn Länderspiele) ist der einzige Werder-Gewinner, der sich schon in der vergangenen Spielzeit im Aufgebot von Cheftrainer Daniel Thioune wiederfand. In der Bundesliga sammelte Grüll bis dato bärenstarke sechs Scorerpunkte (zwei Treffer, vier Vorlagen) aus vier Partien – das sind jetzt schon zwei Torbeteiligungen mehr als in der gesamten vergangenen Saison.