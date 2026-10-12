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Nächster Schritt für Frankreich-Entdeckung Lepaul?

von Tom Steinmetzler - Quelle: Teamtalk
1 min.
Estéban Lepaul für die Équipe Tricolore @Maxppp

Estéban Lepaul (26) könnte in der kommenden Saison in der Premier League auflaufen. Laut ‚Teamtalk‘ hat der FC Everton ein Auge auf den Mittelstürmer von Stade Rennes geworfen. Im vergangenen Sommer sollen auch Leeds United und Aston Villa Interesse am frischgebackenen französischen Nationalspieler (drei Länderspiele) gezeigt haben.

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Lepaul war 2025 für 13,5 Millionen vom SCO Angers nach Rennes gekommen. Dort erzielte er in seiner ersten Saison 21 Tore in 34 Spielen. In der laufenden Saison setzt er seinen Lauf fort und traf in sechs Spielen bereits viermal. Als Belohnung für seine Leistungen wurde er in der vergangenen Länderspielperiode von Zinédine Zidane für die Équipe Tricolore nominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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