Nagelsmann macht Musiala Druck

Julian Nagelsmann ist offenbar besorgt, dass Jamal Musiala ein wenig die Zeit wegläuft, um vor der WM auf sein Toplevel zu kommen. Auf der gestrigen Pressekonferenz äußerte sich der Bundestrainer zur Regeneration des Bayern-Stars: „Er hat nicht mehr so viel Zeit. Ich traue es ihm zu, dass er auf 100 Prozent kommt. Aber er hat jetzt acht Wochen, bis er dann schon bei 100 Prozent sein muss.“ Auch Musiala müsse sich dem Konkurrenzkampf stellen: „Dafür haben wir sehr viele gute Offensivspieler und Jamal muss wie alle anderen auch in den Spielen schon bei 100 Prozent sein.“

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Während der Bayern-Star die Rückkehr auf den Rasen feierte und an der Säbener Straße trainierte, zeigt Nagelsmann aber auch Verständnis dafür, dass es beim 23-Jährigen nach der schweren Verletzung noch etwas länger dauert: „Er war einfach lange weg. Ich will ihm nur die Daumen drücken, dass da nichts mehr passiert oder dass er nichts mehr spürt und dann zurückkommt. Und dann werden wir sehen, wie die Situation und Konstellation ist.“