Bayern verkündet frohe Kunde bei Davies

von Lukas Hörster
Alphonso Davies und seine Freundin Seyenne Jen @Maxppp

Alphonso Davies hat einen großen Schritt Richtung Comeback gemacht. Nach offiziellen Angaben des FC Bayern nahm der Linksverteidiger am heutigen Montag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

FC Bayern München
𝑻𝒉𝒆 𝒏𝒆𝒙𝒕 𝒔𝒕𝒆𝒑! 😎

@AlphonsoDavies hat heute erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. 💪
Davies hatte sich im März das Kreuzband gerissen und fehlt den Münchnern seither. Pikant: Kurz zuvor hatte sich der 25-Jährige eine lukrative Vertragsverlängerung bis 2030 gesichert. Zum Thema Lohnfortzahlung während der Ausfallzeit haben der FCB und die Davies-Seite unterschiedliche Ansichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
