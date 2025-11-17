Bayern verkündet frohe Kunde bei Davies

Alphonso Davies hat einen großen Schritt Richtung Comeback gemacht. Nach offiziellen Angaben des FC Bayern nahm der Linksverteidiger am heutigen Montag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

Unter der Anzeige geht's weiter

Davies hatte sich im März das Kreuzband gerissen und fehlt den Münchnern seither. Pikant: Kurz zuvor hatte sich der 25-Jährige eine lukrative Vertragsverlängerung bis 2030 gesichert. Zum Thema Lohnfortzahlung während der Ausfallzeit haben der FCB und die Davies-Seite unterschiedliche Ansichten.