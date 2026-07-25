United nimmt 41-Millionen-Mann ins Visier

Manchester United fahndet weiter nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, zählt Tyler Adams zu den Kandidaten für den vakanten Platz im Kader der Red Devils. Der 27-jährige US-Nationalspieler vom AFC Bournemouth soll rund 41 Millionen Euro kosten. Nach den Verpflichtungen von Andrey Santos (22) und Youri Tielemans (29) wäre Adams bereits der dritte Neuzugang für das Mittelfeld.

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Das Interesse an Adams ist allerdings nicht neu. Bereits im vergangenen Winter beschäftigte sich Manchester United mit dem ehemaligen Leipziger, ehe eine Knieverletzung die Transferpläne durchkreuzte. Nach starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft und einer soliden Premier League-Saison mit 26 Pflichtspielen, zwei Toren und zwei Vorlagen, steht der Sechser nun erneut auf der Wunschliste der Engländer.