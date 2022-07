Szoboszlai reagiert auf Wechselgerüchte

Ein Abschied von Dominik Szoboszlai von RB Leipzig deutet sich derzeit nicht an. „Ich habe bis 2026 Vertrag“, bemerkt der ungarische Offensivmann gegenüber der Bild, „ich habe nicht darüber nachgedacht, was zu machen. Wenn was passiert, dann passiert es. Aber momentan überhaupt nicht.“

Zuletzt galt Szoboszlai als Kandidat bei Real Sociedad und Olympique Marseille. Die Worte des 21-Jährigen klingen aber nicht so, als seien dies aktuell heiße Fährten. Auch aufgrund von Verletzungen ist Szoboszlai seit seinem Wechsel von RB Salzburg zum Leipziger Schwesterklub nicht wie erhofft in der Bundesliga durchgestartet.