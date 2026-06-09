Hertha: Ein alter Bekannter als Reese-Ersatz?

Hertha BSC prüft offenbar eine Rückkehr von Derry Scherhant. Nach Informationen der ‚Bild‘ hatten die Hauptstädter bereits im Winter eine Leihe des Flügelspielers angefragt, damals jedoch eine Absage kassiert. Sollte Fabian Reese (28), der unter anderem beim VfL Wolfsburg gehandelt wird, den Verein verlassen, könnte Scherhant erneut zum Thema werden. Da die Hertha zunächst einen Transferüberschuss erwirtschaften muss, wäre für die Berliner dem Bericht zufolge nur ein Leihgeschäft realisierbar.

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Der gebürtige Berliner wechselte 2021 in die U19 von Hertha und schaffte über die zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis. Für die Alte Dame absolvierte der Offensivspieler 78 Pflichtspiele und erzielte dabei zwölf Treffer. Im Sommer 2025 zog der SC Freiburg eine Ausstiegsklausel und verpflichtete Scherhant für zwei Millionen Euro. Seitdem kam der 23-Jährige in 49 Pflichtspielen für die Breisgauer zum Einsatz, stand allerdings nur 15 Mal in der Startelf.