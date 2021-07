Ward verlängert bei Crystal Palace

Joel Ward bleibt weiterhin bei Crystal Palace. Wie die Londoner vermelden, hat das Urgestein (seit 2012 im Klub) seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Zuvor war der Kontrakt des 31-jährigen Innenverteidigers offiziell ausgelaufen.

9️⃣ 𝙮𝙚𝙖𝙧𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜…



Joel Ward has signed a contract extension, keeping him at the club until 2023! ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSlISB