Hilbert muss Trainerposten in Fürth räumen

Roberto Hilbert und Greuther Fürth gehen getrennte Wege. Wie die Franken verkünden, ist der 41-Jährige nicht länger Trainer der U23 des Klubs. Diese spielt zurzeit in der Regionalliga Bayern und steckt mitten im Abstiegskampf. Nur noch ein Punkt trennt die Mannschaft vom gefürchteten 17. Tabellenplatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Hilbert war der Posten bei der Zweitvertretung des Kleeblatts die erste Station als Cheftrainer im Profibereich. Zuvor war der ehemalige Rechtsverteidiger auch als Co-Trainer des Teams sowie als Chef der U19 in Fürth zuständig gewesen. Als Spieler stand er insgesamt 89 Mal für die Franken auf dem Platz. Zudem war er für den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Besiktas aktiv. Achtmal lief er für die deutsche Nationalmannschaft auf.