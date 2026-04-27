Jackson-Ersatz: Drei Optionen für die Bayern

Gestandener Stürmer

In der Vergangenheit hatte der FC Bayern schon öfter gestandene Ersatzstürmer wie Claudio Pizarro oder Sandro Wagner im Kader. Dazu passt das Interesse an Dusan Vlahovic (26) von Juventus Turin. Der Serbe, an dem auch der AC Mailand Interesse zeigt, ist im Sommer ablösefrei zu haben.

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Bayern-Gerüchte gibt es auch um Brian Brobbey (24) vom AFC Sunderland. Der 1,80-Meter-Mann ist aber eher Sturmtank als Knipser. Ein weiterer, allerdings nicht mehr heißer Kandidat: Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim, der per Ausstiegsklausel für knapp unter 30 Millionen Euro im Sommer wechseln darf.

Junges Talent

Eine weitere Idee bei den Bayern: Einen jungen Stürmer mit hohem Potenzial hinter Harry Kane (32) reifen lassen. Verbrieft ist das grundsätzliche Interesse an Christian Kofane (19) von Bayer Leverkusen, der aber locker 60 Millionen kosten könnte.

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Polyvalente Lösung

Was empfehlt ihr Nick Woltemade im Sommer? Bei Newcastle durchbeißen Zurück in die Bundesliga Wechsel innerhalb der Premier League Wechsel in eine ganz andere Liga Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gerade bei Trainern beliebt sind Spieler, die mehrere Positionen spielen können. Das trifft etwa auf Bayern-Flirt Anthony Gordon (23) zu, der zwar auf dem linken Flügel zu Hause ist, aber auch schon häufig als Mittelstürmer für Newcastle United auflief. Sein dortiger Teamkollege Nick Woltemade (24) bleibt auch auf dem Bayern-Radar. Womöglich könnten die Magpies bereit sein, den DFB-Kicker zu verleihen. Woltemade kann auf der Neun und auf der Zehn agieren.