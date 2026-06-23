Zweitliga-Experte: Wolfsburg verpflichtet Glatzel

Der VfL Wolfsburg bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Zweitligasaison. Nach Fabian Reese (28/Hertha BSC), Fraser Hornby (26/Darmstadt 98) und Rückkehrer Elvis Rexhbecaj (28/FC Augsburg) holen die Niedersachsen auch Robert Glatzel vom Hamburger SV.

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Wie die Wölfe mitteilen, unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis 2028, der dem Vernehmen nach die Option auf eine weitere Saison enthält. Als Ablöse fließen kolportierte 1,5 Millionen Euro in die Hansestadt.

Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Robert von unserem Weg überzeugen und für uns gewinnen konnten. Mit seiner Physis und seinem Torriecher, den er längst nicht nur in der 2. Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unser Offensivspiel deutlich bereichern. Darüber hinaus wird uns seine Erfahrung auf und neben dem Platz enorm helfen.“

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Mit Glatzel kommt ein echter Experte für die 2. Bundesliga nach Wolfsburg. In 189 Partien im Unterhaus erzielte der gebürtige Münchner 94 Tore und legte 24 weitere Treffer auf. In der Bundesliga lief es dagegen sowohl bei Mainz 05 als auch in der abgelaufenen Saison beim HSV nicht sonderlich gut für Glatzel.

Der Aufstiegsheld verlor seinen Stammplatz bei den Rothosen bereits in der Saisonvorbereitung und durfte nur sporadisch mitwirken. Am Ende standen drei Treffer in 19 Einsätzen zu Buche. Von seinem Wolfsburg-Wechsel verspricht sich der kopfballstarke Mittelstürmer im gewohnten Habitat eine deutlich erfolgreichere Spielzeit.

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„Schon in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich großes Vertrauen gespürt. Deshalb hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl für diesen Wechsel“, so Glatzel, „ich freue mich riesig darauf, das VfL-Trikot zu tragen und kann es kaum erwarten, loszulegen und mit meinen neuen Kollegen auf dem Platz zu stehen“