Das sagt Schlotterbeck zur Ausstiegsklausel

Nico Schlotterbeck möchte bei der Weltmeisterschaft unabhängig von der mutmaßlichen Ausstiegsklausel bei Borussia Dortmund gute Leistungen abrufen. „Was heißt Schaufenster? Ich spiele das ganze Jahr 50 Spiele. Ich glaube, es ist ganz normal, dass ich immer versuche, gut zu spielen. Sich ins Schaufenster zu stellen wegen einer WM – das sehe ich jetzt nicht so. Ich fokussiere mich natürlich auf die WM, versuche da gute Spiele zu machen mit Deutschland. Deswegen habe ich jetzt nicht die Idee extra gut zu spielen wegen irgendeinem Vertrag“, lässt der Innenverteidiger gegenüber der ‚Bild‘ durchblicken.

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Anfang April verlängerte Schlotterbeck seinen Vertrag beim BVB, ließ sich dabei aber dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel zusichern, die bereits in diesem Sommer für Real Madrid, den FC Liverpool und den FC Barcelona gültig ist. Das sorgte für Enttäuschung bei den Fans, die den 26-Jährigen daraufhin mit Pfiffen begrüßten. „Die Pfiffe vor dem Spiel habe ich gar nicht wahrgenommen, weil ich noch nicht draußen war. Während des Spiels habe ich es gar nicht mitbekommen, das wurde mir dann nur erzählt. Natürlich war das nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Es kann jeder das äußern, was er will. Es hat sich dann in den letzten Spielen gelegt“, ordnet Schlotterbeck ein.