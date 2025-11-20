Schalke findet Manga-Nachfolger
Ende September musste Ben Manga seinen Posten als Kaderplaner beim FC Schalke 04 räumen. Nun haben die Knappen einen Nachfolger gefunden.
Der FC Schalke 04 kann womöglich zeitnah einen Nachfolger für den entlassenen Kaderplaner Ben Manga präsentieren. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die Königsblauen auf Maximilian Lüftl von Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 als Wunschkandidaten festgelegt.
Zwar seien noch keine Verträge unterschrieben, zwischen den S04-Bossen und dem 96-Chefscout soll es aber konkrete Gespräche geben. Laut dem Pay-TV-Sender ist Hannover über die laufenden Verhandlungen informiert.
In Gelsenkirchen soll Lüftl bei den zukünftigen Transfers aktiv eingebunden werden. Der 31-Jährige arbeitet seit Februar 2022 für 96, war zuvor auch für den FC St. Pauli und die TSG Hoffenheim tätig. Seine ersten Erfahrungen im Scoutingbereich sammelte der gebürtige Passauer beim FC Bayern.
