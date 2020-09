Godín nach Frankreich?

Diego Godín könnte auf seine alten Tage noch einmal in Frankreich anheuern. Dem Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio zufolge zeigt Champions League-Teilnehmer Stade Rennes Interesse am kopfballstarken Innenverteidiger in Diensten von Inter Mailand. Eine konkrete Anfrage sei zwar nicht eingereicht worden, Rennes habe aber sowohl zu Inter als auch zu den Beratern des 34-Jährigen Kontakt aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte über einen Abschied des Routiniers von den Nerazzurri in Umlauf sind. Mitte Juni hatte Godín noch klargestellt: „Meine Absicht ist es, den Vertrag zu erfüllen und dieses wunderbare Abenteuer in Italien im Trikot der Nerazzurri zu genießen.“ Sein Vertrag in Mailand läuft bis 2022.