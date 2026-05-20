„Wer träumt nicht davon?“: Nächster Klub will Klopp

Sitzt Jürgen Klopp zukünftig in der Ligue 1 auf der Trainerbank? Das plant Antoine Arnault, der milliardenschwere Miteigentümer von Paris FC, wie er in der TV-Sendung ‚After Foot‘ des Senders ‚RMC‘ verrät: „Wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, würde ich Jürgen Klopp liebend gerne davon überzeugen, zu uns zu kommen und unser Team zu übernehmen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der französische Hauptstadtklub gehört mit zum Fußball-Imperium von Red Bull, bei dem Klopp als Head of Global Soccer fungiert. Die Verbindung ist also bereits gegeben. „Wer träumt nicht davon, Jürgen Klopp zu haben, mit seiner sonnigen Stimmung und seinem fußballerischen Genie? Früher oder später träumen wir alle davon, ihn zu bekommen. Er will nicht zeitnah auf einen Trainerposten zurück. Aber vielleicht in drei, vier, fünf Jahren“, so Arnault.