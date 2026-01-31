Menü Suche
Irre Transfer-Wende um Lookman?

von David Hamza - Quelle: gianlucadimarzio.com | Yagiz Sabuncuoglu
Ademola Lookman beim Training von Atalanta @Maxppp

Fenerbahce droht im Poker um Ademola Lookman (28) überraschend das Nachsehen. Gianluca Di Marzio vermeldet, dass sich Atalanta Bergamo nun auch mit Atlético Madrid auf die Bedingungen für einen Transfer geeinigt hat. Das Ja-Wort des Spielers stehe noch aus.

Erst gestern sickerte durch, dass sich Bergamo und Fenerbahce so gut wie einig sind über einen insgesamt 40 Millionen Euro teuren Wechsel des Ex-Leipzigers. Allerdings sagte Lookman auch den Türken noch nicht final zu. Laut Yagiz Sabuncuoglu bietet Fener doppelt so viel Gehalt wie Atlético.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Ademola Lookman

