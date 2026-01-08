City: Semenyo-Deal ohne Ausstiegsklausel

Antoine Semenyo (26) wird doch etwas günstiger für Manchester City. Statt die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro zu ziehen, haben sich die Skyblues mit dem AFC Bournemouth auf ein anderes Zahlungsmodell geeinigt, berichtet ‚The Athletic‘. Demzufolge fließen umgerechnet 72 Millionen Euro sofort, per Boni können weitere 1,7 Millionen Euro hinzukommen. Die Zahlung des Sockelbetrags wird über zwei Jahre gestreckt.

Außerdem erhalten die Cherries zehn Prozent vom Gewinn, den City bei einem möglichen Weiterverkauf erwirtschaftet. Der Medizincheck soll heute stattfinden, anschließend unterzeichnet der ghanaische Flügelstürmer einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre. Da bei der Auslösung der Ausstiegsklausel Solidaritätsverpflichtungen, Mehrwertsteuer und eine Abgabe an die Premier League fällig gewesen wären, die durch das neu vereinbarte Zahlungsmodell geringer ausfallen, profitieren beide Klubs.