Gladbach gibt Sauck ab

Fortuna Düsseldorf versucht, einen weiteren Transfer einzutüten. Der Zweitligist arbeitet nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ an der Verpflichtung von Kilian Sauck. Mit dem Youngster von Borussia Mönchengladbach ist sich die Fortuna bereits einig. Womöglich wird für den Transfer eine Ablöse fällig, Sauck hat noch einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag.

Nach FT-Informationen war der 18-jährige Offensivspieler gestern bereits im Stadion, um die Partie zwischen seinem möglicherweise künftigen Arbeitgeber und dem SC Paderborn (2:1) zu verfolgen.