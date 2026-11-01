Ismael Saibari (25)

Der 50-Millionen-Neuzugang aus dem Sommer knickte gegen Borussia Dortmund (2:2) bei einem Duell mit BVB-Keeper Gregor Kobel (28) böse um. Am Sonntagmittag herrschte bittere Gewissheit: Saibari hat sich einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der Offensivmann wurde bereits erfolgreich operiert und wird der ‚Bild‘ zufolge mindestens drei Monate ausfallen.

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Serge Gnabry (31)

Verletzung Nummer zwei aus dem Klassiker: Gnabry erlitt eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Ausfallzeit nach Informationen der ‚Bild‘: vier bis sechs Wochen.

Michael Olise (24)

Der Franzose war der dritte Offensivstar, der gegen den BVB angeschlagen raus musste. Bei Olise waren es Schmerzen im Knie. Zur Stunde hat Bayern noch keine Diagnose mitgeteilt. Laut der ‚Bild‘ hofft man auf eine rechtzeitige Rückkehr für das Champions League-Spiel bei Atlético Madrid (Dienstag, 21 Uhr), noch steht aber ein Fragezeichen hinter Olises Einsatzfähigkeit.

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Luis Díaz (29)

Vor eineinhalb Wochen zog sich der Linksaußen einen kleinen Muskelbündelriss am linken hinteren Oberschenkel zu. ‚Sky‘ prognostizierte im Anschluss eine Ausfalldauer von vier bis sechs Wochen.

Jamal Musiala (23)

Der deutsche Nationalspieler fehlt bereits seit Ende September, als er auf der DFB-Reise einen Faserriss im rechten Oberschenkel erlitt. Laut der ‚Sport Bild‘ ist das interne Ziel, dass der Offensivspieler vor der Länderspielpause Mitte November sein Comeback feiern kann. Anvisiert wird das Spiel bei Mainz 05 am kommenden Samstag (15:30 Uhr).

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Jonas Urbig (23)

Auch auf der Torhüter-Position gibt es Sorgenfalten. Urbig prallte gegen den BVB mit Carney Chukwuemeka (23) zusammen. Ob der DFB-Keeper gegen Atlético spielen kann, ist der ‚Bild‘ zufolge offen. Der deutsche Rekordmeister nimmt den Crash ernst und will schauen, ob Anzeichen einer Gehirnerschütterung oder andere Probleme vorliegen.

Manuel Neuer (40)

Ein Urbig-Ausfall wäre bitter. Umso bitterer dann, wenn auch Neuer weiter ausfallen würde. Der Kapitän ist laut dem Boulevardblatt ebenfalls fraglich für den Königsklassen-Kracher in der spanischen Hauptstadt, es werde eher eng mit einer rechtzeitigen Rückkehr. Fallen Urbig und Neuer aus, stünde Sven Ulreich (38) als Ersatz bereit.

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Bara Sapoko Ndiaye (18)

Das Mittelfeldtalent steht dem FCB derzeit ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Senegalese musste sich kürzlich einer Blinddarm-Operation unterziehen.