Medien: City mit Zehnjahresplan bei Messi

Wenn der Beste aller Zeiten auf den Markt kommt, muss man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Das dachten sich auch die Verantwortlichen von Manchester City, die ab Januar offiziell mit Lionel Messi verhandeln dürfen. Der Vertrag des 33-Jährigen beim FC Barcelona läuft aus, eine Verlängerung ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich.

Laut der ‚Times‘ möchte City den Argentinier mit einem Zehnjahresplan von einem Engagement in Manchester überzeugen. Dieser sehe vor, dass Messi zunächst für die Skyblues aktiv ist und versucht auf Titeljagd zu gehen.

Karriere nach der Karriere

Im nächsten Schritt soll Messi dann die Premier League verlassen und seine Karriere bei einem der Partnerklubs der City Football Group ausklingen lassen. Messi hätte die Wahl, könnte sich seinen neuen Verein aussuchen. Am attraktivsten wäre wohl der New York City FC in der amerikanischen MLS.

Auch im Anschluss an seine aktive Karriere soll La Pulga an die City Football Group gebunden sein. Messi würde dem Zehnjahresplan zufolge dann die Rolle eines Markenbotschafters einnehmen.

Ob das Vorhaben von City ausreicht, um Messi von einem Wechsel in die Premier League zu überzeugen, ist noch offen. Die Verantwortlichen seien jedoch zuversichtlich – nicht zuletzt, weil Trainer Pep Guardiola, unter dem Messi die wohl erfolgreichste Zeit seiner Karriere genoss, unlängst um zwei Jahre verlängerte.