Langer Burkardt-Ausfall: Frankfurt prüft Alternativen um Füllkrug

In den vergangenen Wochen hat sich Jonathan Burkardt bei Eintracht Frankfurt zur Lebensversicherung gemausert. Der 25-Jährige kommt in seinen ersten 17 Spielen für die SGE auf elf Treffer und eine Vorlage. Gegen Atalanta Bergamo (0:3) musste der deutsche Nationalspieler jetzt aber einen heftigen Rückschlag hinnehmen und verletzt vom Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Muskelverletzung in der Wade wirft Burkardt weit zurück. ‚Sky‘ berichtet, dass das Kalenderjahr 2025 für den Stürmer gelaufen ist, er werde „bis in den Januar hinein“ fehlen. Deshalb soll nun im Winter erst recht ein neuer Neuner verpflichtet werden.

Auch Wolfsburg, VfB & TSG an Füllkrug dran

Dass die Adlerträger William Osula (22) von Newcastle United verpflichten wollen, ist dabei nicht neu. Im Sommer war ein Wechsel noch geplatzt, jetzt könnte der Däne im Januar kommen. Laut dem Bezahlsender würden die Magpies Osula gerne verkaufen, dem Vernehmen nach stellt sich der englische Erstligist rund 25 Millionen Euro als Ablöse vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Etwas günstiger wäre da Niclas Füllkrug. Der 32-Jährige wird bereits mit dem VfL Wolfsburg, dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht, nun wird laut ‚Sky‘ aber auch die SGE zum Thema. Füllkrug werde intern diskutiert. Der deutsche Nationalspieler kassiert ein hohes Gehalt, dürfte dafür aber nur um die zehn Millionen kosten. Damit könnte er im Winter zur echten Alternative werden. Schon im vergangenen Sommer war Frankfurt am ehemaligen Dortmunder interessiert.