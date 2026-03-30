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Update Superliga

Neuer Klub für Svensson

von Fabian Ley - Quelle: Tipsbladet
1 min.
Bo Svensson 2324 @Maxppp

Bo Svensson kehrt auf die Trainerbank zurück. Laut einem Bericht von ‚Tipsbladet‘ heuert der langjährige Bundesliga-Coach beim FC Kopenhagen an, der sich am gestrigen Sonntagabend von Jacob Neestrup getrennt hatte.

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Update (12:09 Uhr): Inzwischen hat Kopenhagen Svensson offiziell als neuen Cheftrainer vorgestellt.

F.C. København
Bo Svensson tiltræder med øjeblikkelig virkning som cheftræner i F.C. København #fcklive
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Zuletzt stand Svensson bis Dezember 2024 bei Union Berlin an der Seitenlinie, zuvor war der 46-Jährige unter anderem auch für den FSV Mainz 05 tätig. Nach dem ausgeschlagenen Jobangebot von Werder Bremen Anfang Februar zieht es ihn nun in seine dänische Heimat. Als Spieler bestritt Svensson für Kopenhagen 155 Einsätze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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