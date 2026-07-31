Neuer Klub für Ex-Augsburger Engels

Arne Engels (22) zieht nach zwei Jahren bei Celtic Glasgow weiter. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler mit Premier League-Absteiger West Ham United auf einen Transfer verständigt. Die Verhandlungen auf Vereinsebene mit dem schottischen Meister laufen derzeit noch.

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Engels war im Sommer 2024 für 13 Millionen Euro vom FC Augsburg zu den Bhoys gewechselt und bestritt seitdem 98 Pflichtspiele für den Traditionsklub. Dabei glänzte der vierfache belgische Nationalspieler mit 38 Scorerpunkten (17 Tore, 21 Vorlagen). Sollte der Deal über die Bühne gehen, gilt Mika Baur (22) vom SC Paderborn bei Celtic als Wunschnachfolger.