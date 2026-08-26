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Bundesliga

FC Bayern: Zwei Bundesliga-Anfragen für Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic könnte den FC Bayern auf den letzten Metern des Transferfensters noch verlassen. Der Flügelspieler weckt Interesse im In- und Ausland.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Arijon Ibrahimovic wischt sich etwas im Gesicht ab @Maxppp

Ursprünglich war Arijon Ibrahimovic (20) beim FC Bayern für die kommende Saison fest als Backup von Luis Díaz (29) eingeplant. Nun bahnt sich aber offenbar die Wende an.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, ist ein Last-Minute-Abgang des Außenbahnspielers doch noch möglich. In den vergangenen Tagen habe es mehrere Anfragen hinsichtlich einer Leihe gegeben, mit denen sich Ibrahimovic und der FCB beschäftigen.

Union & Werder dran

Zwei der Anfragen kamen dem Bezahlsender zufolge aus der Bundesliga. Der 1. FC Union Berlin und der SV Werder Bremen seien an Ibrahimovic interessiert. Die Hanseaten sollen sogar schon erste Gespräche mit dem Rekordmeister und der Spielerseite geführt haben.

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Zudem signalisieren auch internationale Vereine Interesse. Die heißeste Spur ins Ausland führt laut ‚Sky‘ zu Atalanta Bergamo, das sich auch einen Kauf des Spielers vorstellen kann. Ibrahimovics Vertrag in München ist bis 2028 befristet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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