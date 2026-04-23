Arbeloa begleicht alte Rechnung | Haaland ist Arsenals Albtraum

Späte Rache

Bei Real Madrid läuft es in dieser Saison sowohl auf als auch abseits des Platzes nicht rund. Neben den ewigen Querelen mit Vinicius Junior und dem dauer-unzufriedenen Jude Bellingham macht derzeit vor allem die Behandlung von Kapitän Dani Carvajal Schlagzeilen. Dieser hofft mit 34 Jahren noch auf eine letzte WM-Teilnahme für Spanien, ist bei den Königlichen jedoch meist außen vor. „In den letzten sieben Spielen, in denen für Real Madrid nichts mehr auf dem Spiel steht, hofft der Außenverteidiger jedoch, Spielzeit zu bekommen“, erklärt die ‚Sport‘, „doch die Realität ist, dass sein Trainer, Álvaro Arbeloa, ihm keineswegs geholfen hat, sondern einen Mangel an Empathie gezeigt hat, der im Gegensatz zu der oft fast unterwürfigen Behandlung anderer Spieler im Kader steht.“

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Die Gründe für die fortwährende Nichtberücksichtigung des Rechtsverteidigers liegen laut der Tageszeitung nicht nur im sportlichen, sondern im persönlichen Bereich. „Carvajal und Arbeloa sind in den letzten drei Monaten mehrfach aneinandergeraten. Die Geschichte von Arbeloa und Carvajal reicht weit zurück.“ Als Carvajal 2013 von Bayer Leverkusen zu den Königlichen zurückkehrte, verdrängte er den damaligen Stammspieler Arbeloa aus der Elf. Dieser wechselte später zu West Ham United, wo er seine Karriere nach nur einer Saison schließlich beendete. Carvajal wurde bei Real sechsfacher Champions League-Sieger. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt „Der Fall Carvajal“ und fasst zusammen: „Der Trainer setzt nicht auf den Kapitän, und viele glauben, dass er alte Rechnungen begleicht, die aus der Zeit stammen, als beide noch Teamkollegen waren.“

Bottle-Job mit Ansage

In England läuft alles auf ein scheinbar unvermeidbares Szenario hinaus. Mit 1:0 bezwang Manchester City gestern Abend den nun feststehenden Absteiger FC Burnley und zog in der Tabelle bei gleichem Torverhältnis aufgrund der mehr erzielten Treffer am FC Arsenal vorbei. „Mehr als 200 Tage lang hatten sie die Tabelle angeführt, und ehrlich gesagt sah es zeitweise so aus, als könne niemand Arsenal einholen. City drohte immer wieder, einen Gang höher zu schalten, schaffte es aber nie ganz. Nun ist es ihnen definitiv gelungen, und psychologisch gesehen wird es enorm wichtig sein, den eigenen Namen an der Tabellenspitze zu sehen“, erklärt der ‚Mirror‘.

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Der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt: „Mission erfüllt, aber der Beweis, dass man sich in der Premier League bis zum Schluss ins Zeug legen muss.“ Die ‚Gazzetta dello Sport‘ hebt den goldenen Torschützen hervor: „Haaland kümmert sich darum. Der Norweger ist der Mann der wichtigen Tore.“ Doch abseits des Lobes gibt es auch mahnende Worte. Beispielsweise von der ‚Sun‘: „27 vergebenen Torchancen: Angesichts der sehr realen Möglichkeit, dass der Titelkampf letztlich anhand der Tordifferenz entschieden wird, war das Spiel gegen den Tabellenvorletzten für City sicherlich auch eine verpasste Chance.“