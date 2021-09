Elia trainiert in Den Haag

Eljero Elia schließt sich ab sofort dem Trainingsbetrieb bei ADO Den Haag an. Wie der Jugendklub des ehemaligen niederländischen Nationalspielers mitteilt, kann der Zweitligist Elia derzeit aber noch kein Vertragsangebot unterbreiten. Hierfür benötigt man aufgrund der finanziell angespannten Situation das Einverständnis des Fußballverbands KNVB.

Der 34-Jährige startete seine Karriere in der Jugend von ADO. Im Jahr 2005 wurde Elia in die Profimannschaft hochgezogen. In den Folgejahren spielte er für Twente Enschede, den Hamburger SV, Juventus Turin, Werder Bremen, den FC Southampton, Feyenoord Rotterdam, Basaksehir und den FC Utrecht. Außerdem absolvierte er 30 Länderspiele für die Niederlande.