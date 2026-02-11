Schalke-Soap: Offener Trainerzoff um Wallentowitz

Die Nebenkriegsschauplätze beim FC Schalke 04 mehren sich. Nicht nur die Abneigung der Ultras gegenüber Clemens Tönnies oder der Unmut einiger Spieler über die sprachlichen Gewohnheiten in der Kabine sorgen für Schlagzeilen. Am vergangenen Wochenende soll es auch zwischen zwei Trainern gekracht haben.

Die ‚Bild‘ berichtet über einen Vorfall, bei dem Mika Wallentowitz (18) im Mittelpunkt des Geschehens stand. Der Youngster nahm am Sonntag am Spielersatztraining der Profis teil, da er am Tag zuvor gegen Dynamo Dresden (2:2) nicht zum Einsatz kam. Auf einem anderen Platz fand die Partie der Schalker U19 gegen den FC Augsburg (0:1) statt.

Eigentlich hätte Wallentowitz dort mitwirken können. Die Qualität des Flügelspielers hätte der A-Jugend mit Sicherheit weitergeholfen. Dass Wallentowitz aber nicht zur Verfügung stand, schmeckte U19-Trainerlegende Norbert Elgert überhaupt nicht. Der 69-Jährige soll seinen Unmut gegenüber Miron Muslic, der mit seinem Trainerteam die finalen Minuten des U19-Spiels verfolgte, entsprechend ungefiltert kundgetan haben.

Auch die Zuschauer des Jugendspiels bekamen den Ausraster von Elgert mit. Im Anschluss soll es ein Gespräch zur Klärung gegeben haben. Dieses wurde jedoch nur von Elgert und Sportvorstand Frank Baumann geführt. Muslic war nicht anwesend, so die Boulevardzeitung. Klar ist, auf Schalke läuft aktuell einiges aus dem Ruder. Der lang ersehnte Aufstieg in die Bundesliga könnte in Gefahr geraten und die Beteiligten zeigen Nerven.