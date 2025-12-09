Winter-Pläne: Dynamo hat drei Namen auf der Liste

Dynamo Dresden will sich mindestens dreimal im Januar verstärken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen zunächst zwei Innenverteidiger kommen. Wunschspieler sei Andi Hoti (22) vom FC Magdeburg, Verhandlungen haben bereits stattgefunden. Da der Vertrag elbaufwärts im Sommer ausläuft, müsste Dynamo allerdings eine Ablöse an den direkten Abstiegskonkurrenten zahlen. Als zweiten Kandidaten hat Dynamo Maximilian Bauer vom FC Augsburg ins Visier genommen. Der 25-Jährige schaffte es bei den Fuggerstädtern in dieser Saison noch kein einziges Mal in den Bundesliga-Kader, zehnmal lief er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern auf. Aufgrund der Vertragslaufzeit bis 2027 wäre auch eine Leihe denkbar.

Genau wie bei Jonas Sterner (23), dessen Vertrag bei Hannover 96 noch bis 2028 datiert ist. Ein offizielles Angebot für den Rechtsverteidiger wurde bereits abgegeben. Darüber hinaus wird nach der Verletzung von Lennart Grill (26) auch nach einem neuen Torhüter gefahndet. „Man kann eins und eins zusammenzählen, dass man sich da Gedanken machen muss. Wie so oft muss es passen. Wenn sich etwas auftut, was uns verstärkt, macht es auf jeden Fall Sinn“, so Trainer Thomas Stamm.