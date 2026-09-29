Kürzlich enthüllte ‚Sky‘, dass sich Borussia Dortmund eine theoretische Möglichkeit gesichert hat, um Paris Brunner (20) von der AS Monaco zurückzuholen. Dabei handelt es sich nach FT-Informationen aber nicht um eine klassische Rückkaufoption.

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Stattdessen wurde zwischen den Vereinen ein sogenanntes Matching Right festgehalten – das heißt, der BVB wird über mögliche Angebote für Brunner informiert, um dann gleichziehen zu können. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat eine Dortmund-Rückkehr für den deutschen U21-Nationalspieler aktuell keine Priorität.

Brunner, der von 2020 bis 2024 an der Strobelallee ausgebildet worden war, startete mit sechs Toren aus sieben Spielen in die neue Saison. Die steile Entwicklung des Mittelstürmers will man im Fürstentum mit einem neuen Arbeitspapier belohnen. Laut der ‚L’Équipe‘ haben die Monegassen die Verhandlungen mit der Spielerseite über eine Verlängerung aufgenommen. Aktuell ist Brunner bis 2028 vertraglich gebunden.