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Köln verkündet Irmiev-Deal

von Lukas Weinstock - Quelle: fc.de
1 min.
Köln-Manager Thomas Kessler @Maxppp

Der 1. FC Köln bindet ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Nach Angaben des Bundesligisten hat Kristiyan Irmiev (19) seinen Vertrag „langfristig“ verlängert. Aktuell kommt der Mittelfeldmann für die Kölner Reserve zum Einsatz, stellte sein Können aber in der Vorbereitung schon bei den Profis unter Beweis.

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„Wir freuen uns sehr, dass unser gemeinsamer Weg mit Krissi weitergeht. Er hat sich das über die Jahre richtig verdient und gerade in der U19-Zeit gezeigt, was er für Qualitäten hat. Auch der Eindruck, den er in der Vorbereitung bei den Profis hinterlassen hat, war sehr gut. Wir haben mit der Verlängerung einen Rahmen geschaffen, in dem er sich in den nächsten Jahren bestens weiterentwickeln kann“, ordnet der Technische Direktor Lukas Berg ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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