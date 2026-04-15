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UEFA Champions League

Horror-Diagnose: WM-Aus für Ekitiké

von Dominik Sandler - Quelle: liverpoolfc.com
1 min.
Hugo Ekitiké hat sich die Achillessehne gerissen @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei Hugo Ekitiké bewahrheitet. Der Franzose hat sich gegen Paris St. Germain (0:2) am Dienstagabend die Achillessehne gerissen. Die voraussichtliche Ausfallzeit beträgt neun Monate, das Kalenderjahr 2026 ist für Ekitiké damit beendet.

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Somit ist auch klar, dass der 23-Jährige die Weltmeisterschaft im Sommer verpassen wird. „Hugo hat sich am Dienstagabend im Spiel gegen PSG schwer verletzt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzung kann er die Saison mit Liverpool leider nicht beenden und auch nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Hugo gehört zu den rund zehn jungen Spielern, die in den letzten Monaten ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben haben. Er hatte sich sowohl auf als auch neben dem Platz hervorragend in die Mannschaft integriert. Diese Verletzung ist natürlich ein herber Schlag für ihn, aber auch für die französische Nationalmannschaft“, bestätigt Frankreich-Coach Didier Deschamps. Ekitiké war im Sommer für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Reds gewechselt. Dort war er bis zu seiner Verletzung in einer komplizierten Saison einer der wenigen Lichtblicke.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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