FC trifft El Mala-Entscheidung

Said El Mala (19) ist aktuell in aller Munde. Einen Wechsel im Winter kommt für den 1. FC Köln aber nicht infrage, wie ‚Sky‘ berichtet. Demnach haben die Domstädter die Grundsatzentscheidung getroffen, dass das Offensivjuwel zumindest bis zum Sommer den Geißbock auf der Brust tragen wird.

El Mala soll sich durch seinen kometenhaften Aufstieg samt Interessenbekundungen aus dem In- und Ausland nicht beirren lassen. Sein Fokus liege voll und ganz auf dem FC. Wie der Pay-TV-Sender weiter ausführt, sollen auch Transferideen über einen Winterverkauf samt direkter Rückleihe bis zum Sommer absolut uninteressant sein.