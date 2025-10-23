Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

FC trifft El Mala-Entscheidung

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Said El Mala bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Said El Mala (19) ist aktuell in aller Munde. Einen Wechsel im Winter kommt für den 1. FC Köln aber nicht infrage, wie ‚Sky‘ berichtet. Demnach haben die Domstädter die Grundsatzentscheidung getroffen, dass das Offensivjuwel zumindest bis zum Sommer den Geißbock auf der Brust tragen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

El Mala soll sich durch seinen kometenhaften Aufstieg samt Interessenbekundungen aus dem In- und Ausland nicht beirren lassen. Sein Fokus liege voll und ganz auf dem FC. Wie der Pay-TV-Sender weiter ausführt, sollen auch Transferideen über einen Winterverkauf samt direkter Rückleihe bis zum Sommer absolut uninteressant sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Said El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Said El Mala Said El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert