Im Rahmen der Länderspielpause äußerte sich Daniel Muñoz von Crystal Palace zu seiner beruflichen Zukunft. Der 29-jährige Mittelfeldspieler gab gegenüber Reportern zu Protokoll: „Es wäre ein Traum, für einen dieser Vereine zu spielen, egal ob Barcelona, PSG, Real Madrid oder Manchester United. Ich denke, darauf arbeite ich hin.“ Bis 2028 ist Muñoz noch vertraglich gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bevor sich der 42-fache Nationalspieler aber mit einem Transfer beschäftigt, bleibt er fokussiert auf seinen Job bei den Eagles: „Mein Fokus liegt auf Crystal Palace. Wir werden sehen, was passiert, wenn das Wintertransferfenster näher rückt.“ Schon im Januar könnte es also ernst werden. In den vergangenen Wochen gab es Gerüchte über ein Interesse von PSG.