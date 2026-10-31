Werder: Neue Sorgen um Weiser

Den Fans und Verantwortlichen von Werder Bremen stockte heute in der 15. Spielminute gegen die TSG Hoffenheim der Atem. Grund dafür war Mitchell Weiser, der früh in der Bundesliga-Partie verletzungsbedingt den Rasen verlassen musste. Im Anschluss wurde sein Oberschenkel behandelt und getaped.

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Für den 32-jährige Profi besonders bitter, da er sich gerade erst nach langer Verletzungspause zurückkämpfte. Ein Kreuzbandriss setzte Weiser 390 Tage außer Gefecht, dabei verpasste der gebürtige Troisdorfer 35 Pflichtspiele der Grün-Weißen. Eine Diagnose der neuen Blessur steht noch aus, allerdings deutetet vieles auf eine muskuläre Verletzung hin.