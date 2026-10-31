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Bundesliga

Werder: Neue Sorgen um Weiser

von Dominik Schneider
Mitchell Weiser im Trainingslager @Maxppp
Bremen 2-0 Hoffenheim

Den Fans und Verantwortlichen von Werder Bremen stockte heute in der 15. Spielminute gegen die TSG Hoffenheim der Atem. Grund dafür war Mitchell Weiser, der früh in der Bundesliga-Partie verletzungsbedingt den Rasen verlassen musste. Im Anschluss wurde sein Oberschenkel behandelt und getaped.

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Für den 32-jährige Profi besonders bitter, da er sich gerade erst nach langer Verletzungspause zurückkämpfte. Ein Kreuzbandriss setzte Weiser 390 Tage außer Gefecht, dabei verpasste der gebürtige Troisdorfer 35 Pflichtspiele der Grün-Weißen. Eine Diagnose der neuen Blessur steht noch aus, allerdings deutetet vieles auf eine muskuläre Verletzung hin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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