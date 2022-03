24 Millionen für Ex-HSV-Spieler Onana?

Amadou Onana (20) könnte im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen. Laut einem Bericht der englischen ‚Sun‘ bekundet West Ham United Interesse an dem Defensivspieler des OSC Lille. Als mögliche Ablöse nennt das Boulevardblatt umgerechnet rund 24 Millionen Euro.

Im vergangenen Sommer war Onana für sieben Millionen Euro vom Hamburger SV nach Lille gewechselt. Dort ist er seitdem eher Teilzeitkraft, hat aber vor allem in der Champions League einige starke Auftritte hingelegt. Vertraglich gebunden ist der 1,95-Schlaks noch bis 2026, Lille hält also alle Trümpfe in der Hand.