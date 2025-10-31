Menü Suche
Vor Augsburg-Spiel: Zwei dicke BVB-Überraschungen

Borussia Dortmund trifft am heutigen Abend um 20:30 Uhr auf den FC Augsburg. Im Vorfeld des Spiels gibt es eine bittere und eine erfreuliche Nachricht.

von Lukas Weinstock - Quelle: Ruhr Nachrichten
Nico Schlotterbeck im Porträt @Maxppp

Borussia Dortmund muss im anstehenden Auswärtsspiel beim FC Augsburg am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr) auf Nico Schlotterbeck verzichten. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ wird der Innenverteidiger, der erst vor wenigen Wochen von einem Meniskusriss zurückgekehrt war, nach dem kräftezehrenden Sieg im Pokal bei Eintracht Frankfurt (4:2) geschont. Zudem sei der Leistungsträger leicht erkältet.

Eine überraschende sowie erfreuliche Nachricht gibt es dagegen von Emre Can. Der Regionalzeitung zufolge befindet sich der Kapitän nach fast fünfmonatiger Leidenszeit im Dortmunder Aufgebot. Die Verletzung des 31-Jährigen war ein Mysterium. Zu Beginn hieß es, dass Can an Adduktoren-Beschwerden leidet. Vor Wochen kamen dann Gerüchte auf, dass den Defensivakteur eine Schambeinentzündung außer Gefecht setzen soll.

Nun kehrt der Routinier schneller zurück als erwartet. Can mache „da ganz ordentliche Fortschritte, aber auch dort glaube ich, wird es eher nach der Länderspielpause etwas werden als davor“, sagte Trainer Niko Kovac noch Anfang der Woche. Dass es schon für die heutige Partie bei den kriselnden Augsburgern reicht, war also nicht abzusehen.

