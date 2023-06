Resigniert Bayern bei Kane?

Dass Harry Kane kommende Saison für den FC Bayern auf Torejagd geht, wird zunehmend unwahrscheinlicher. Herbert Hainer, Präsident des Rekordmeisters, sagt gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Wenn das sein Wunsch ist, können wir es nicht ändern. Wir brauchen ganz klar einen Mittelstürmer. Harry Kane ist ganz generell eine tolle Nummer neun.“

Zur Erläuterung: Der 68-Jährige wurde gefragt, ob man an der Säbener Straße enttäuscht darüber sei, dass der 82-fache Nationalspieler lieber in England bleiben möchte. Die ‚Sun‘ und die ‚Bild‘ berichteten in der vergangenen Woche unisono, dass der Stürmer zu Manchester United wechseln möchte.

100-Millionen-Transfers umsetzbar

Dessen ungeachtet betont Hainer, dass die Münchner grundsätzlich dazu bereit sind, die 100-Millionen-Schallmauer zu durchbrechen, um einen Spieler aus dem obersten Regal an Bord zu holen: „Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele. Daher lautet die Antwort: Ja, wir könnten – aber wir würden das in unserer Runde intensiv diskutieren.“

Zwei Transfers dieser Größenordnung wird es kommende Saison aller Voraussicht nach allerdings nicht geben: „Wir sind sportlich ehrgeizig, werden aber nicht die wirtschaftliche Stabilität des FC Bayern in Gefahr bringen.“